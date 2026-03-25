ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
234
Время на прочтение
2 мин

В брючном костюме и с поясом со слонами: княгиня Шарлин с мужем посетила экзотический сад

Князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе с принцессой Каролиной посетили Экзотический сад княжества, чтобы насладиться экскурсией с гидом в преддверии его частичного открытия в следующее воскресенье после шестилетнего закрытия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

В следующее воскресенье в Монако вновь откроет одну из своих жемчужин под открытым небом: Экзотический сад. Расположенный на крутом утесе, этот сад, в котором произрастает более 1000 видов суккулентов, привезенных из разных уголков мира (в основном из Латинской Америки, Северной Африки, Центральной и Южной Африки и Аравийского полуострова), предлагает один из лучших панорамных видов на княжество.

Князь Альбер II, его супруга княгиня Шарлин, а также сестра князя — принцесса Каролина — посетили это место накануне открытия.

Принцесса Каролина и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Для этого официального мероприятия княжеской семьи Шарлин и Каролина Монакские подобрали брючные костюмы. На Шарлин был костюм из коллекции весна-лето 2025 от Elie Saab с поясом на талии и с пряжкой в форме двух слонов, остроносые туфли на каблуках и миниатюрные золотые серьги в ушах. Дополнила образ княгиня лаконичной прической и крупные черными солнцезащитными очками.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

А принцесса Каролина надела бежевый свободный костюм в сочетании с белой блузкой и поясом, а обута была в коричневые туфли на ремешках. Она распустила волосы, надела солнцезащитные очки и серьги-висюльки.

Кягиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Закрытый в 2020 году из-за COVID-19, парк был использован для проведения работ по благоустройству и расширению, и с 30 марта посетители могут посетить новые зоны, которые первыми увидели члены княжеской семьи.

Князь Альбер II, княгиня Шарлин и принцесса Каролина / © Instagram княжеской семьи Монако

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie