В брючном костюме и с поясом со слонами: княгиня Шарлин с мужем посетила экзотический сад

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Реклама

В следующее воскресенье в Монако вновь откроет одну из своих жемчужин под открытым небом: Экзотический сад. Расположенный на крутом утесе, этот сад, в котором произрастает более 1000 видов суккулентов, привезенных из разных уголков мира (в основном из Латинской Америки, Северной Африки, Центральной и Южной Африки и Аравийского полуострова), предлагает один из лучших панорамных видов на княжество.

Князь Альбер II, его супруга княгиня Шарлин, а также сестра князя — принцесса Каролина — посетили это место накануне открытия.

Принцесса Каролина и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Для этого официального мероприятия княжеской семьи Шарлин и Каролина Монакские подобрали брючные костюмы. На Шарлин был костюм из коллекции весна-лето 2025 от Elie Saab с поясом на талии и с пряжкой в форме двух слонов, остроносые туфли на каблуках и миниатюрные золотые серьги в ушах. Дополнила образ княгиня лаконичной прической и крупные черными солнцезащитными очками.

Реклама

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

А принцесса Каролина надела бежевый свободный костюм в сочетании с белой блузкой и поясом, а обута была в коричневые туфли на ремешках. Она распустила волосы, надела солнцезащитные очки и серьги-висюльки.

Кягиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Закрытый в 2020 году из-за COVID-19, парк был использован для проведения работ по благоустройству и расширению, и с 30 марта посетители могут посетить новые зоны, которые первыми увидели члены княжеской семьи.