В брючном костюме и с серьгами-кольцами: Елена Зеленская посетила фабрику-кухню в Буче

Елена Зеленская посетила фабрику-кухню в Буче вместе с участниками реформы и донорами.

Первая леди поблагодарила партнеров за помощь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Именно так, совместными усилиями, запущена эта фабрика-кухня и начата работа над второй – в Лозовой. Запущено четыре кулинарных хаба, в которых учатся и улучшают навыки школьные повара. Проведено 18 региональных форумов по всей стране и три партнерских встречи на Киевщине, в рамках которых все участники реформы, от поваров и педагогов до чиновников, поделились опытом и лучшими кейсами. Разработана современная нормативная база и стандарты, прозрачные и понятные. Теперь реформа идет в регионы, воплощается на уровне каждой общины", — рассказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она также отметила, что нужно еще больше партнеров и ресурсов, чтобы масштабировать достижения и результаты.

"Школы и садики остаются островками стабильности и поддержки для детей. И становятся местами, в которых, несмотря на войну, закладывается лучше завтра – здоровые пищевые привычки на всю жизнь для каждого ребенка, его семьи и всего общества", – добавила супруга президента.

Там Зеленская предстала в деловом аутфите в классических цветах. На ней был черный брючный костюм и белая рубашка.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала элегантную прическу, собрав волосы в низкий пучок. С одной стороны на ее висок спадала одна волнистая прядь. Свой лук первая леди завершила нежным макияжем и лаконичными золотыми серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в синем костюме с жакетом на запах приняла участие в заседании Совета по безбарьерности.

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