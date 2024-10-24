В брючном костюме и с туфлях-лодочках: принцесса Леонор посетила церемонию в Овьедо

Принцесса Леонор – старшая дочь короля Филиппа VI и королева Летиции - получила звание почетного мэра города Овьедо на церемонии в мэрии.
Сегодня утром принцесса Астурийская – наследница испанского трона - получила звание почетного мэра городского совета Овьедо за особую связь королевской семьи с Астурией и Овьедо. А также должность почетного президента Фонда принцессы Астурийской. Такую же награду получил и ее отец король Филипп VI 36 лет назад.
Принцесса переехала с Пласа-де-ла-Конститусьон в историческое здание Университета Овьедо, чтобы получить от президента Княжества высшую награду, присуждаемую на региональном уровне - медаль Астурии.
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На торжественном мероприятии Леонор появилась в нежно-голубом брючном костюме и черные кожаных туфлях-лодочках. Под жакетом у нее был черный топ. Девушка распустила длинные волосы, сделала легкий макияж и из украшений надела кольцо на указательный палец (на таком же пальце носит кольцо и ее мать королева Летиция, но только на другой руке).
В прошлый раз мы видели принцессу Леонор на праздничном мероприятии в Мадриде вместе с ее родителями.
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