В брючном костюме и с туфлях-лодочках: принцесса Леонор посетила церемонию в Овьедо

Сегодня утром принцесса Астурийская – наследница испанского трона - получила звание почетного мэра городского совета Овьедо за особую связь королевской семьи с Астурией и Овьедо. А также должность почетного президента Фонда принцессы Астурийской. Такую же награду получил и ее отец король Филипп VI 36 лет назад.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса переехала с Пласа-де-ла-Конститусьон в историческое здание Университета Овьедо, чтобы получить от президента Княжества высшую награду, присуждаемую на региональном уровне - медаль Астурии.

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На торжественном мероприятии Леонор появилась в нежно-голубом брючном костюме и черные кожаных туфлях-лодочках. Под жакетом у нее был черный топ. Девушка распустила длинные волосы, сделала легкий макияж и из украшений надела кольцо на указательный палец (на таком же пальце носит кольцо и ее мать королева Летиция, но только на другой руке).

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели принцессу Леонор на праздничном мероприятии в Мадриде вместе с ее родителями.

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