В брючном костюме и с витыми серьгами: Елена Зеленская встретилась с супругой премьер-министра Великобритании

Первая леди Украины вместе с Акшатой Мурти посетила библиотеку в Лондоне и пополнила ее украинскими книгами.

Елена Зеленская приехала в Великобританию, чтобы принять участие в коронации Чарльза III, которая состоится 6 мая.

В рамках своего визита первая леди встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его супругой Акшатой Мурти. Фотографы запечатлели, как Елена шла в резиденцию премьера на Даунинг-стрит, 10. Они также пофотографировали женщин у входа в резиденцию.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Акшата Мурти и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Акшата Мурти и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Затем Зеленская и Мурти поехали в Британскую библиотеку, где хранится более 15 миллионов книг со всего мира. Здесь также есть 100-тысячная украинская коллекция.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

"Пополнили украинскую коллекцию украинской книжной полкой – произведениями литературы, философии истории, которые позволяют двум народам лучше понимать друг друга", — отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Супруга президента встретилась в библиотеке с украинскими детьми-переселенцами.

"Вместе с госпожой Мурти и украинскими детьми, которые нашли в Британии убежище от войны, отметили открытие полки чтением увлекательных историй от современного украинского автора Владимира Никитенко – приключения героев зазвучали сразу на двух наших языках", — добавила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

В этот день Зеленская продемонстрировала стильный аутфит. На ней была черная блузка и черный костюм от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоявший из приталенного жакета с лацканами интересного кроя и прямых брюк со стрелками.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Наряд первая леди скомбинировала с черными кожаными туфлями на шпильках. Образ Елена дополнила идеально ровной укладкой, нежным макияжем и витыми позолоченными серьгами от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская в лаконичном образе total black приняла участие в дебатах, состоявшихся по срочной процедуре на пленарном заседании второй части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Читайте также: