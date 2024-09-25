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В брючном костюме и с ярким платком на шее: королева Соня прогулялась по Парижу

В брючном костюме и с ярким платком на шее: королева Соня прогулялась по Парижу

Королева Соня / Фото: Getty Images

87-летняя королева Норвегии Соня приехала с визитом в Париж.

Ее Величество запечатлели в музее изобразительных искусств Орсе, куда Соня приехала в элегантном темном брючном костюме, синих замшевых туфлях на невысоких каблуках и с контрастным красно-фиолетовым платком на шее. Королева сделала прическу, подчеркнула макияжем глаза и губы, а также надела жемчужные серьги.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

В Париже королева Соня также посетила показ Дома Dior и была запечатлена фотографами в компании первой леди Франции Брижит Макрон и гендиректора Модного дома Дельфиной Арно.

Брижит Макрон и королева Соня / © Getty Images
Брижит Макрон и королева Соня / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в августе мы вспоминали годовщину свадьбы королевы Сони и короля Харальда V

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