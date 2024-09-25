В брючном костюме и с ярким платком на шее: королева Соня прогулялась по Парижу

87-летняя королева Норвегии Соня приехала с визитом в Париж.
Ее Величество запечатлели в музее изобразительных искусств Орсе, куда Соня приехала в элегантном темном брючном костюме, синих замшевых туфлях на невысоких каблуках и с контрастным красно-фиолетовым платком на шее. Королева сделала прическу, подчеркнула макияжем глаза и губы, а также надела жемчужные серьги.
В Париже королева Соня также посетила показ Дома Dior и была запечатлена фотографами в компании первой леди Франции Брижит Макрон и гендиректора Модного дома Дельфиной Арно.
Напомним, недавно в августе мы вспоминали годовщину свадьбы королевы Сони и короля Харальда V.
Читайте также:
- В красном пальто и на каблуках: 86-летняя королева Соня блистала на красной дорожке
- Был в центре внимания: президент Зеленский встретился с королевской семьей Норвегии
- Яркая королева Соня с мужем и сыном присутствовала на открытии парламента