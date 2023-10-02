В брючном костюме и с яркой сумкой: принцесса Мария Кьяра на показе в Париже

18-летняя сицилийская принцесса посетила звездный показ бренда L'Oreal и выглядела стильно в черном полосатом брючном костюме, который переливался стразами. Наряд девушка дополнила лаковыми остроносыми туфлями на каблуках и миниатюрной желтой сумкой.

У Марии Кьяры была стильная кудрявая укладка, насыщенный макияж глаз и подчеркнуты персиковой помадой пухлые губы. Никаких украшений, кроме нескольких колец на пальцах, принцесса не стала добавлять к своему образу.

Принцесса Мария Кьяра де Бурбон / Фото: Getty Images

В прессе о Марие Кьяре начали говорить чаще после того, как поползли слухи, что у нее роман с наследником датского престола – 17-летним принцем Кристианом. Не так давно девушка сама решила публично решила прокомментировать их.

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