В брючном костюме и с яркой сумкой: принцесса Нидерландов появилась на модном показе с дочерью
Принцесса нидерландская Лаурентин посетила модное мероприятие вместе со своей старшей дочерью Элоизе.
Графиня Элоиза Оранская посетила вместе с матерью первый показ бренда My Lima Lima в студии Noorderfabriek в Амстердаме.
Бренд My Lima Lima — это магазин винтажной одежды, основанный графиней Элоизой, который жертвует прибыль на благотворительность. Ранее мы показывали, как принцесса Лаурентин принимала участие в открытии магазина винтажной одежды.
59-летняя принцесса Лаурентин выглядела весьма стильно в светло-сером брючном костюме-тройке, который состоял из полосатого жилета, короткого жакета и широких брюк. Образ Лаурентин дополнила туфлями оттенка серебристый металлик, яркой малиновой плетенной сумкой, крупными серьгами в ушах и ожерельем на шее. А ее дочь была одета в топ с V-образным вырезом на декольте и брюки болотно-зеленого цвета с накладными карманами. Также у девушки был насыщенный красный маникюр, на запястье — золотой браслет, волосы распущены и на лице макияж.
Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Лаурентин блистала на красной дорожке в фиолетовом платье-рубашке и обута в цветочные босоножки на высоких каблуках.