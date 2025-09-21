ТСН в социальных сетях

В брючном костюме и с яркой сумкой: принцесса Нидерландов появилась на модном показе с дочерью

Принцесса нидерландская Лаурентин посетила модное мероприятие вместе со своей старшей дочерью Элоизе.

Ольга Кузьменко
Принцесса Лаурентин с дочерью Элоизе

Принцесса Лаурентин с дочерью Элоизе / © Getty Images

Графиня Элоиза Оранская посетила вместе с матерью первый показ бренда My Lima Lima в студии Noorderfabriek в Амстердаме.

Бренд My Lima Lima — это магазин винтажной одежды, основанный графиней Элоизой, который жертвует прибыль на благотворительность. Ранее мы показывали, как принцесса Лаурентин принимала участие в открытии магазина винтажной одежды.

Принцесса Лаурентин и ее дочь графиня Элоиза / © Getty Images

Принцесса Лаурентин и ее дочь графиня Элоиза / © Getty Images

59-летняя принцесса Лаурентин выглядела весьма стильно в светло-сером брючном костюме-тройке, который состоял из полосатого жилета, короткого жакета и широких брюк. Образ Лаурентин дополнила туфлями оттенка серебристый металлик, яркой малиновой плетенной сумкой, крупными серьгами в ушах и ожерельем на шее. А ее дочь была одета в топ с V-образным вырезом на декольте и брюки болотно-зеленого цвета с накладными карманами. Также у девушки был насыщенный красный маникюр, на запястье — золотой браслет, волосы распущены и на лице макияж.

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Лаурентин блистала на красной дорожке в фиолетовом платье-рубашке и обута в цветочные босоножки на высоких каблуках.

