В брючном костюме и с жемчужными серьгами: новый выход королевы Матильды

Официальный визит короля Филиппа и королевы Матильды в Оман продолжается.

Вчера королевская чета была запечатлена в международном аэропорту в городе Дукм. У короля Филиппа и королевы Матильды была запланирована на этот день встреча с Его Высочеством Шейхом Мохаммедом бен Заидом в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

В этот день королева Матильда выглядела снова прекрасно и была облачена в пестрый брючный костюм с поясом, подчеркивающим талию и обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках. В руках у супруги монарха был маленький клатч. Также королева сделала себе новую прическу, надела жемчужные серьги и подобрала в тон образа маску для лица.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

Король Филипп надел темно-синий классический костюм, к которому подобрал белую рубашку и черный галстук с коричневым рисунком. Королевская чета совершила двухдневный визит в Эмираты, фотографии с других мероприятий пары смотрите в нашей галерее.

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