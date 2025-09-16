ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

В брючном костюме и слингбэках: стильную королеву Летицию сфотографировали в аэропорту

Члены испанской королевской семьи сегодня отправились в Египет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Короля Филиппа VI и его супругу королеву Летицию запечатлели репортеры в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, откуда они вылетели в Египет.

Официальный визит королевы Летиции и короля Филиппа VI начинается во вторник, 16 сентября, и продлится до пятницы, 19 сентября. Их Величества будут приняты в Египте президентом Ас-Сиси и его супругой во дворце Аль-Иттихадия.

В течение недели их ждет насыщенная программа, а значит мы увидим много новых образов королевы Летиции.

В аэропорту Ее Величество появилась в элегантном костюме-двойке пастельно-голубого цвета от Boss, сшитом на заказ, под жакетом у Летиции был черный топ, обута она была в черные туфли-слингбэки на невысоких каблуках, а в руках держала кожаную сумку от Carolina Herrera и солнцезащитные очки. Летиция сделала выразительный макияж, распустила волосы и дополнила лук золотыми серьгами-пусетами.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI облачился в серый классический костюм в полоску, белую рубашку и галстук цвета морской волны в мелкий цветочный принт. Обут монарх был в кожаные туфли.

Это первое появление королевской четы на этой неделе. Ранее, напомним, дворец делился снимками младшей дочери Летиции и Филиппа VI — инфанты Софии — из колледжа в Португалии, где учится девушка.

Королева Летиция в брючных костюмах и кедах (9 фото)

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
167
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie