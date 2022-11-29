В брючном костюме и со стрекозой на груди: принцесса Елена на светском мероприятии

Испанская принцесса Елена посетила вчера благотворительный аукцион в отеле Palace в Мадриде.
58-летняя старшая сестра короля Филиппа VI выглядела прекрасно в этот день. Она была одета в темно-синий брючный костюм, состоящий из удлиненного блейзера и укороченных брюк-дудочек, и обута в двухцветные туфли на каблуках. Похожую обувь мы видели на королеве Камилле, известно, что супруга короля Чарльза III носит Chanel.
В руках принцесса Елена несла вместительную черную сумку с бежевыми ручками, из-под ее жакета виднелась пестрая блузка. Из украшений принцесса Елена надела бусы и брошку в виде стрекозы. У королевской особы была укладка с мокрым эффектом и легкий макияж на лице.
В середине ноября принцесса Елена вручала награду Capote De Las Artes писателю Марио Варгас Льосу во время церемонии в отеле Wellington в Мадриде.
Там она блистала также в жакете, но только коротком и брюках клеш, которые дополнила остроносыми кожаными туфлями на шпильках.
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