В брючном костюме и со стрекозой на груди: принцесса Елена на светском мероприятии

58-летняя старшая сестра короля Филиппа VI выглядела прекрасно в этот день. Она была одета в темно-синий брючный костюм, состоящий из удлиненного блейзера и укороченных брюк-дудочек, и обута в двухцветные туфли на каблуках. Похожую обувь мы видели на королеве Камилле, известно, что супруга короля Чарльза III носит Chanel.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

В руках принцесса Елена несла вместительную черную сумку с бежевыми ручками, из-под ее жакета виднелась пестрая блузка. Из украшений принцесса Елена надела бусы и брошку в виде стрекозы. У королевской особы была укладка с мокрым эффектом и легкий макияж на лице.

В середине ноября принцесса Елена вручала награду Capote De Las Artes писателю Марио Варгас Льосу во время церемонии в отеле Wellington в Мадриде.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Там она блистала также в жакете, но только коротком и брюках клеш, которые дополнила остроносыми кожаными туфлями на шпильках.

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