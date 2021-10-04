В брючном костюме и со змеиным клатчем: королева Летиция на рабочей встрече

В брючном костюме и со змеиным клатчем: королева Летиция на рабочей встрече

Новая рабочая неделя для королевы Летиции ознаменуется новыми выходами на рабочие мероприятия.

49-летняя королева-консорт сегодня принимает участие в открытии Международного конгресса по здоровью и питанию "FAO-Conxemar" во Дворце конгрессов Мар-де-Виго в Виго.

Королева Летиция / Getty Images

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Мероприятие носит деловой характер, поэтому и образ для своего выхода королева Летиция выбрала очень элегантный. На ней был брючный костюм, с идеально выглаженными стрелками на брюках и удлиненным жакетом, под которые Ее Величество подобрала туфли-лодочки из змеиной кожи и клатч в тон с шипами. Также королева была в красивой блузе, с маленькими серьгами-кольцами в ушах и со своим любимым кольцом на пальце.

Королева Летиция / Getty Images

Волосы Летиция распустила, надела маску и сделала дневной макияж. Образ королевы был очень стильным, впрочем, в брючных костюмах она всегда очень органична.

Королева Летиция / Getty Images

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Королева Летиция в брючных костюмах (14 фото)

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