В брючном костюме и со змеиным клатчем: королева Летиция на рабочей встрече

Новая рабочая неделя для королевы Летиции ознаменуется новыми выходами на рабочие мероприятия.
49-летняя королева-консорт сегодня принимает участие в открытии Международного конгресса по здоровью и питанию "FAO-Conxemar" во Дворце конгрессов Мар-де-Виго в Виго.
Мероприятие носит деловой характер, поэтому и образ для своего выхода королева Летиция выбрала очень элегантный. На ней был брючный костюм, с идеально выглаженными стрелками на брюках и удлиненным жакетом, под которые Ее Величество подобрала туфли-лодочки из змеиной кожи и клатч в тон с шипами. Также королева была в красивой блузе, с маленькими серьгами-кольцами в ушах и со своим любимым кольцом на пальце.
Волосы Летиция распустила, надела маску и сделала дневной макияж. Образ королевы был очень стильным, впрочем, в брючных костюмах она всегда очень органична.
Читайте также: В сером платье и кожаных лодочках: королева Летиция с мужем Филиппом присутствовала на церемонии