В брючном костюме и туфлях-лодочках: принцесса Уэльская посетила текстильные фабрики

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Кэтрин посетила текстильные фабрики в графствах Саффолк и Кент, чтобы отдать дань уважения британским производителям текстиля.

Это первое сольное мероприятие принцессы Уэльской в новом осеннем сезоне, когда ее трое детей вернулись в школу.

43-летняя Кейт выглядела элегантно в твидовом брючном костюме, черном трикотаже и туфлях на высоких каблуках, прибыв на фабрику Sudbury Silk Mills в Садбери, графство Саффолк.

Кейт проводит мероприятия в графствах, чтобы отдать должное уникальному мастерству, креативности и мастерству британских производителей текстиля. Кейт давно восхищается важностью британской текстильной промышленности и ее ролью в культурном и творческом звучании Великобритании, а ее семья тесно связана с этой отраслью. Предки принцессы по отцовской линии владели фабрикой по производству и продаже шерстяных изделий William Lupton & Co в Лидсе.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Сегодня на Кэтрин новый брючный костюм светло-серого цвета в клетку, состоящий из удлиненного жакета и прямых брюк. Сочетала его принцесса с черным трикотажным топом, кожаным поясом и замшевыми туфлями на каблуках.

Кэтрин распустила традиционно длинные волосы, которые теперь выкрашены в более светлый оттенок, накрутив кончики, сделала легкий макияж и надела серьги-кольца небольшого размера. На пальце у принцессы было аж четыре кольца — ее помолвочное, обручальное, и два подарка от принца Уильяма по разным поводам.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Позже сегодня Кейт также посетит фабрику Marina Mill в Какстоне, графство Кент, — семейное предприятие, специализирующееся на ручном дизайне и трафаретной печати на мебельных тканях.

Выход принцессы Уэльской совпал с визитом принца Гарри в Лондон, который вчера встретился за чаем с королем Чарльзом в Кларенс-хаусе.