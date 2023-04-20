В брючном костюме и туфлях-лодочках: стильная Елена Зеленская посетила больницу

Первая леди Елена Зеленская посетила медучреждение в Киевской области, где был презентован курс по применению Международной классификации функционирования. Это универсальная классификация показателей, связанных со здоровьем, одна из трех классификаций, предлагаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По инициативе первой леди и после длительной работы Минздрава и экспертов Международная классификация функционирования была введена как национальный "Классификатор функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья". Все специалисты по реабилитации должны использовать эту методику, работая с нарушениями функционирования человека и инвалидностью.

Ожидается, что внедрение МКФ позволит учитывать медицинские, психологические и социальные потребности человека, который стремится восстановиться и быть самостоятельным после тяжелых травм и заболеваний, будет побуждать учреждения здравоохранения внедрять современную доказательную, активную реабилитацию, развивать команды специалистов, закупать оборудование в соответствии с лучшими стандартами. А собранные данные о состоянии здоровья и возможностях человека помогут государству планировать помощь и услуги уже вне реабилитационного отделения – в социальной, образовательной сферах, трудоустройстве и т.д.

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"Врачи получат лучшие инструменты, практики, знания, доступ к обучению для того, чтобы лучше возвращать качество жизни тем нашим соотечественникам, у которых все это хотел отобрать враг. И здесь существует не только медицинская, но и важная социальная плоскость. МКФ – это шаг к прозрачности. А еще здесь есть психологическая плоскость: правильное определение и реабилитация возвращают людям не только физические возможности, но и веру в себя и в жизнь. Да, наше общество изменилось. Оно не будет таким, как раньше. Но оно может быть лучше, если мы обеспечим для всех, кого ранила война, достойные условия, достойное отношение, достойные возможности", – акцентировала Елена Зеленская.

Первая леди приехала в клинику в темно-сером брючном костюме в мелкую полоску, черной трикотажной кофте и в черных остроносых туфлях на каблуке. В нагрудном кармане у Елены был платок. Также она надела красивые серьги, сделала стильную укладку и мейкап в теплых оттенках.