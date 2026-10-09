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Дата публикации
Категория
Общество
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В брючном костюме и туфлях "Мэри Джейн": королева Летиция в деловом образе приехала в отель

Королева Летиция возглавила официальную церемонию по случаю Всемирного дня психического здоровья в Мадриде.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

В эту пятницу королева Летиция председательствовала на официальном мероприятии, посвященном Всемирному дню психического здоровья 2026 года, которое прошло в отеле Ilunion Atrium в Мадриде.

Королева Летиция никогда не пропускает это мероприятие и всегда пользуется случаем, чтобы достать из своего гардероба очередной стильный наряд. В этот раз на ней был брючный костюм прямого кроя лесного зеленого цвета от Carolina Herrera, который она впервые надела в 2022 году в Гранаде на ежегодную встречу с директорами центров Института Сервантеса. Под жакетом королева носила светлую рубашку с тонкими полосками, а обута была в коричневые туфли «Мэри Джейн» из лаковой кожи на устойчивых каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

У Летиции были распущены волосы, легкий макияж на лице и в ушах двойные серьги-колечки с изумрудами.

Напомним, недавно король и королева Испании вернулись из поездки в Финляндию, куда совершали государственный визит. Там Ее Величество продемонстрировала несколько образов, в том числе и красивый нежный лук в розовом пальто от Carolina Herrera.

Королева Летиция, король Филипп VI, президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб / © Getty Images

Королева Летиция, король Филипп VI, президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб / © Getty Images

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