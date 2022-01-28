В брючном костюме и туфлях с шипами: стильный выход шведской кронпринцессы Виктории

В брючном костюме и туфлях с шипами: стильный выход шведской кронпринцессы Виктории

Шведская кронпринцесса Виктория тоже уже вернулась к активным рабочим будням после длинных новогодних каникул.

Вчера Виктория и ее супруг кронпринц Даниэль посетили церемонию вручения стипендий Фонда Майкла Биндефельда в память о Холокосте в Королевском драматическом театре в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Getty Images

44-летняя принцесса выглядела элегантно в черном брючном костюме, белой блузке с галстуком и остроносых черно-белых туфлях с шипами. В руке у Виктории был черный клатч, на запястье сверкало несколько браслетов, королевская особа собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж. Завершали ее образ маленькие серьги с жемчужинами.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Getty Images

Ее супруг Даниэль был в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и с черным галстуком. Пару вместе запечатлели фотографы.

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