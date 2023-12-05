В брючном костюме и украшениях свекрови: принцесса Уэльская посетила лондонскую больницу

Принцесса является покровительницей Больница Эвелины. Новое открытое отделение изменит уход за детьми и нуждающимися в операции в центре, и предоставит им все необходимое в одном месте. Это также позволит организации лечить дополнительно до 2300 детей в год.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Кэтрин появилась сегодня на публике в идеально скроенном брючном костюме цвета морской волны Alexander McQueen, под жакетом у нее был джемпер в тон, а на талии пояс. Обувь принцесса Уэльская также подобрала подходящую по цвету – это были замшевые туфли-лодочки на каблуках темно-синего цвета от Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Принцесса распустила свои густые каштановые волосы, надела серьги с сапфирами и бриллиантами принцессы Дианы, а также подвеску с таким же кулоном на шею. На пальце у Кэтрин сверкало ее помолвочное кольцо. Макияж на лице был дневным в минималистичном стиле, а ногти были накрашены светлым лаком.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

После официальной части открытия Кейт провели экскурсию по новому отделению, и она смогла напрямую услышать от семей и сотрудников об огромном влиянии, которое оно уже оказывает, и встретиться с некоторыми молодыми людьми, которые уже перенесли там операцию.

Напомним, это уже второй выход принцессы Уэльской в похожем оттенке наряда за последнюю неделю. В пятницу Кейт с мужем Уильямом посещали Королевский Альберт-холл, где посмотрели представление в компании шведской кронпринцессы Виктории и ее мужа Даниэля. Тогда Кэтрин выбрала платье с кейпом похожего цвета.

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