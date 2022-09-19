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В брючном костюме и в культовых туфлях Мэри Джейн: королева Рания дала интервью в Лондоне

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В брючном костюме и в культовых туфлях Мэри Джейн: королева Рания дала интервью в Лондоне

Королева Рания / Фото: Getty Images

Жена короля Абдаллы II сказала несколько теплых слов о покойном монархе Великобритании.

На протяжении многих лет своего правления 52-летняя королева Иордании Рания неоднократно встречалась с королевой Елизаветой II. Чтобы почтить память британского монарха, она опять прилетела в Лондон.

Вчера, 18 сентября, Рания дала интервью ITV News, в котором рассказала о своих чувствах по поводу смерти британского монарха.

"Для меня она королева мира, - сказала королева Рания корреспонденту ITV News Эмме Мерфи. - Она может быть королевой Англии, но я думаю, что символически она является королевой для всех нас".

"Она не только оказала невероятное влияние при жизни, но и, уйдя из жизни, объединила страну", - добавила она. "Я никогда не видела в этой стране такого чувства общности и единства, как сегодня", - объяснила королева Рания, отметив, что многие люди отложили в сторону свои разногласия, чтобы воздать должное покойному монарху: "Они собрались вместе и вспомнили самое главное, а именно то, что все они едины в любви к своей стране и своему монарху".

Для интервью Рания надела черный брючный костюм. Блейзер был двубортным и украшен атласным бантом, а вот брюки были зауженными. Дополнила образ королева туфлями в стиле Мэри Джейн.

Несколькими кадрами из интервью она поделилась на своей странице в Instagram Stories.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании
Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании
Королева Рания / © Instagram королевы Рании
Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании
Королева Рания / © Instagram королевы Рании
Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании
Королева Рания / © Instagram королевы Рании
Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

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