В брючном костюме и в культовых туфлях Мэри Джейн: королева Рания дала интервью в Лондоне

Жена короля Абдаллы II сказала несколько теплых слов о покойном монархе Великобритании.
На протяжении многих лет своего правления 52-летняя королева Иордании Рания неоднократно встречалась с королевой Елизаветой II. Чтобы почтить память британского монарха, она опять прилетела в Лондон.
Вчера, 18 сентября, Рания дала интервью ITV News, в котором рассказала о своих чувствах по поводу смерти британского монарха.
"Для меня она королева мира, - сказала королева Рания корреспонденту ITV News Эмме Мерфи. - Она может быть королевой Англии, но я думаю, что символически она является королевой для всех нас".
"Она не только оказала невероятное влияние при жизни, но и, уйдя из жизни, объединила страну", - добавила она. "Я никогда не видела в этой стране такого чувства общности и единства, как сегодня", - объяснила королева Рания, отметив, что многие люди отложили в сторону свои разногласия, чтобы воздать должное покойному монарху: "Они собрались вместе и вспомнили самое главное, а именно то, что все они едины в любви к своей стране и своему монарху".
Для интервью Рания надела черный брючный костюм. Блейзер был двубортным и украшен атласным бантом, а вот брюки были зауженными. Дополнила образ королева туфлями в стиле Мэри Джейн.
Несколькими кадрами из интервью она поделилась на своей странице в Instagram Stories.
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