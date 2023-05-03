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В брючном костюме и яркой блузке: кронпринцесса Мэри посетила выставку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
451
Время на прочтение
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В брючном костюме и яркой блузке: кронпринцесса Мэри посетила выставку

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Датская кронпринцесса Мэри прибыла на выставку Womenomics в Копенгагене.

51-летняя супруга будущего короля Дании – кронпринца Фредерика – приехала на мероприятие в стильном брючном костюме. На ней был двобортный блейзер и брюки-клеш от Imperial Fashion, которые она сочетала с красной блузкой от Boss и синими туфлями-лодочками от Jimmy Choo из замши.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

В руках принцесса держала массивный черный клатч из кожи, у нее был сделан красивый маникюр, а на пальце сверкало несколько колец. Также Ее Высочество сделала стильную укладку и дневной макияж.

В прошлый раз, напомним, мы видели красивый образ принцессы Мэри в двухцветной юбке-плиссе и туфлях-лодочках. Ее Высочество кронпринцесса посещала датскую инсталляцию в Милане.

Кронпринцесса Мэри / © Associated Press
Кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
451
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