В брючном костюме и яркой блузке: кронпринцесса Мэри посетила выставку

51-летняя супруга будущего короля Дании – кронпринца Фредерика – приехала на мероприятие в стильном брючном костюме. На ней был двобортный блейзер и брюки-клеш от Imperial Fashion, которые она сочетала с красной блузкой от Boss и синими туфлями-лодочками от Jimmy Choo из замши.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

В руках принцесса держала массивный черный клатч из кожи, у нее был сделан красивый маникюр, а на пальце сверкало несколько колец. Также Ее Высочество сделала стильную укладку и дневной макияж.

В прошлый раз, напомним, мы видели красивый образ принцессы Мэри в двухцветной юбке-плиссе и туфлях-лодочках. Ее Высочество кронпринцесса посещала датскую инсталляцию в Милане.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

Читайте также: