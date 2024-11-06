В брючном костюме и желтых туфлях: королева Мэри произвела впечатление новым стильным аутфитом

Король Фредерик и королева Мария вчера вечером выступили единым фронтом, объявив о крупном ребрендинге Премии, носящей имя кронпринца и кронпринцессы Дании.

Королевская чета посетила ежегодную церемонию вручения наград, которая отмечает выдающиеся достижения и новаторское мышление в области искусства, культуры и социальной работы, в Копенгагене.

На дорожке концертного зала VEGA королева Мэри вышла в брючном костюме, состоявшем из приталенного короткого жакета-смокинга и брюк с разрезами, которые отлично сочетались с яркими желтыми туфлями на высоких шпильках и клатчем, подобранным им в тон.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Мэри сделала насыщенный вечерний макияж в стиле smoky eyes, надела серьги-висюльки с бриллиантами, свое помолвочное кольцо и несколько золотых браслетов на запястье. Король Фредерик появился на публике в синем костюме и белой рубашке без галстука.

Премия была впервые учреждена в 2004 году в качестве свадебного подарка Фредерику и Мэри от Фонда Бикубена — независимой организации, специализирующейся на творческих проектах для молодежи.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

На вчерашнем мероприятии Фредерик и Мэри объявили, что Премия наследной четы наследных принцев теперь будет называться Премией королевской четы, что символизирует их новый королевский статус после восхождения на престол в январе 2024 года.

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