В брючном костюме: королева Матильда продемонстрировала нежный образ

Королева Бельгии Матильда провела новую рабочую встречу.

На днях Ее Величество встретилась со студентами-медсестрами Высшей школы провинции Эно-Кондорсе в кампусе Монс. Королева приехала, чтобы узнать о влиянии пандемии COVID-19 на организацию курсов, а также технологических новшествах, внедренных в ответ на нее.

Королева Матильда / Getty Images

Матильда в этот раз появилась на публике в брючном костюме кораллового цвета и пополнила нашу подборку королевских образов в костюмах. Она была в защитной маске, а в руках держала подаренный ей красивый букет цветов и маленькую квадратную сумку на короткой ручке. На запястье у королевы красовалось несколько золотых браслетов и часы, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда / Getty Images

Кстати, в нашем материале вы можете посмотреть и на другие помолвочные кольца королевских особ с сапфирами. Они все очень красивые.

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