В брючном костюме любимого оттенка: новый выход кронпринцессы Виктории во время визита в Токио
Кронпринцесса Виктория продолжает свой визит с мужем кронпринцем Даниэлем в Японию.
Целью визита является укрепление двустороннего сотрудничества между Швецией и Японией в области обороны, военного образования и стратегической безопасности.
Будущая королева встретилась с японскими офицерами после показательного выступления с боевыми искусствами в Японском объединенном штабном колледже в Токио. В ходе визита кронпринцесса наблюдала за показательным выступлением японского офицера и беседовала с высокопоставленными представителями Министерства обороны.
На этом мероприятии Виктория появилась в брючном костюме темно-зеленого цвета Ril's и туфлях на шпильках Gianvito Rossi. А образ дополнила серьгами-висюльками с соответствующими камнями и своей фирменной прической. Выглядела кронпринцесса по деловому стильно.
Днем ранее мы видели ее в другом образе, но тоже в брючном костюме зеленого цвета. В тот день Виктория посещала всемирную выставку «Экспо-2025» в Осаке вместе с государственным министром Эриком Слоттнером.