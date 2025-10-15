ТСН в социальных сетях

В брючном костюме любимого оттенка: новый выход кронпринцессы Виктории во время визита в Токио

Кронпринцесса Виктория продолжает свой визит с мужем кронпринцем Даниэлем в Японию.

Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Целью визита является укрепление двустороннего сотрудничества между Швецией и Японией в области обороны, военного образования и стратегической безопасности.

Будущая королева встретилась с японскими офицерами после показательного выступления с боевыми искусствами в Японском объединенном штабном колледже в Токио. В ходе визита кронпринцесса наблюдала за показательным выступлением японского офицера и беседовала с высокопоставленными представителями Министерства обороны.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

На этом мероприятии Виктория появилась в брючном костюме темно-зеленого цвета Ril's и туфлях на шпильках Gianvito Rossi. А образ дополнила серьгами-висюльками с соответствующими камнями и своей фирменной прической. Выглядела кронпринцесса по деловому стильно.

Днем ранее мы видели ее в другом образе, но тоже в брючном костюме зеленого цвета. В тот день Виктория посещала всемирную выставку «Экспо-2025» в Осаке вместе с государственным министром Эриком Слоттнером.

