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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В брючном костюме на мероприятие: Зара Тиндалл выбрала необычный наряд для Royal Ascot

Внучка королевы Елизаветы любит выглядеть элегантно, но ярко, что в очередной раз довела своим новым образом.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Обычно королевские дамы выбирают для своего появления на скачках Royal Ascot легкие дневные платья, но дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — решила пойти против правил. Она появилась на мероприятии в брючном костюме, но не строго цвета и фасона, а выбрала легкий наряд из мягкой ткани небесно-голубого цвета.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Ее костюм был от бренда Veronica Beard, а дополнила Зара его голубым однотонным топом и очаровательной шляпкой, которую украшал большой белый бант.

Также в образе королевской особы присутствовали туфли-лодочки на каблуках, клатч молочного цвета от Aspinal of London, а вот шика и гламура ее луку добавляли крупные серьги с камнями.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Днем ранее Зара продемонстрировала кардинально другой образ — элегантное платье белого цвета с черными деталями от Laura Green. Также Зара носила широкополую шляпу с бантом и серьги.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Майк и Зара Тиндалл / © Associated Press

Майк и Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл с мужем Майком / © Getty Images

Зара Тиндалл с мужем Майком / © Getty Images

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / © Getty Images

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

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