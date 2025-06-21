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В брючном костюме на мероприятие: Зара Тиндалл выбрала необычный наряд для Royal Ascot
Внучка королевы Елизаветы любит выглядеть элегантно, но ярко, что в очередной раз довела своим новым образом.
Обычно королевские дамы выбирают для своего появления на скачках Royal Ascot легкие дневные платья, но дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — решила пойти против правил. Она появилась на мероприятии в брючном костюме, но не строго цвета и фасона, а выбрала легкий наряд из мягкой ткани небесно-голубого цвета.
Ее костюм был от бренда Veronica Beard, а дополнила Зара его голубым однотонным топом и очаровательной шляпкой, которую украшал большой белый бант.
Также в образе королевской особы присутствовали туфли-лодочки на каблуках, клатч молочного цвета от Aspinal of London, а вот шика и гламура ее луку добавляли крупные серьги с камнями.
Днем ранее Зара продемонстрировала кардинально другой образ — элегантное платье белого цвета с черными деталями от Laura Green. Также Зара носила широкополую шляпу с бантом и серьги.