В брючном костюме нежного оттенка: королева Летиция посетила деловую встречу

Королева Летиция / © Getty Images

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Эта организация, деятельность которой направлена ​​на содействие глобальному образованию, гуманитарной помощи и устойчивому развитию, подчиняется Министерству иностранных дел и является одним из ключевых инструментов внешней политики Испании.

Для нового появления на публике королева выбрала бледно-розовый брючный льняной костюм от Hugo Boss, состоявший из удлиненного жакета и укороченных брюк-сигарет и белый топ под низ.

Королева Летиция / © Getty Images

Образ Летиция дополнила туфлями-слингбэками на низком каблуке телесного цвета и клатчем Adolfo Domínguez песочного оттенка со стеганой текстурой. Золотые серьги-кольца, идеальная укладка и дневной макияж завершали королевский образ.

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Королева Летиция / © Getty Images

А недавно королева Летиция появилась в розовом макси-платье с оборками на подоле и тонким поясом-шнурком тоже от Hugo Boss, когда принималп участие в заседании Совета попечителей «Fundacion FAD Juventud» в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images