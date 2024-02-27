В брючном костюме от Boss и новых туфлях: королева Летиция с мужем приехала в Валенсию

Королевская чета посетила территорию 14-этажного жилого комплекса в Валенсии после того, как в нем произошел пожар в прошлый четверг. Трагедия унесла жизни 10 человек.

Королева Летиция приехала в темно-синем брючном костюме в полоску от Boss с поясом на талии, под жакетом у нее был синий топ, и обута она была в черные кожаные туфли на устойчивых каблуках Massimo Dutti.

Королева Летиция и король Филипп VI в Валенсии / Фото: Getty Images

У королевы были распущены ее натуральные блестящие волосы, она сделала макияж в теплых оттенках и на губы нанесла немного розового блеска. Летиция пообщалась с собравшейся публикой, ее супруг король Филипп VI сделал то же самое.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что королева Летиция посетила прием во дворце. В тот день супруга монарха выбрала красивое цветочное платье для появления на публике.

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