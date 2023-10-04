В брючном костюме от Dior: королева Рания выступила на саммите молодежи в Белфасте

Рания посетила Всемирный саммит молодежи в Белфасте - One Young World.

Ежегодный саммит собирает самых ярких молодых лидеров из более чем 190 стран и 250 организаций, чтобы продемонстрировать огромный потенциал действий молодежи в формировании мира и прогресса во всем мире.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Королева выступила на мероприятии и выглядела, как всегда, очень стильно. На ней был серый удлиненный блейзер из натуральной шерсти от Dior под которым виднелся белый топ в рубчик, широкие брюки от этого же бренда, обута королева была в туфли серого цвета из замши Gianvito Rossi, а под мышкой у нее был клатч Bottega Veneta.

Рания сделала укладку, красивый макияж, а на шее у нее сверкало украшение с мелкими камнями, а на пальце кольцо. Маникюр был выполнен в светлом оттенке.

В Instagram королева Рания также опубликовала несколько фотографий с мероприятия.

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Напомним, ранее мы рассказывали, каким был ее главный совет для невестки – принцессы Раджвы.

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