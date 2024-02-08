В брючном костюме от Zara: кронпринцесса Виктория в ярком образе появилась на выставке

Кронпринцесса Виктория приняла участие в открытии выставки Северного музея "Северная жизнь" в Nordiska Museet в Стокгольме.

Будущая королева Швеции выбрала для светского выхода эффектный розовый брючный костюм от Zara – демократичного бренда, который Виктория очень любит и часто носит. К нему принцесса подобрала рубашку цвета слоновой кости от Vesna W Stockholm и черную кожаную сумку-саквояж Saint Laurent.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

У принцессы был светлый маникюр, волосы собраны в традиционный низкий пучок, а в ушах сверкали лаконичные серьги с бриллиантами. Также Виктория надела свое помолвочное кольцо.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

В холодное время года кронпринцесса Виктория чаще всего выходит на публику именно в брючных костюмах. В прошлых раз королевская особа приехала на бизнес-форум в брючном костюме свободного кроя от Andiata, в руках держала стеганый клатч в тон от Chanel и обула бежевые замшевые ботильйоны от MarZio на каблуках.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Читайте также: