В брючном костюме оттенка бордо: стильная королева Летиция с мужем приехала в Валенсию

Король Филипп VI и королева Летиция встретились с Конфедерацией предпринимателей Сообщества Валенсии после разрушительных наводнений прошлого года.

Монарха и его жену тепло приветствовала публика на мероприятии. Королева Летиция появилась на встрече в бордовом удлиненном свободном жакете и брюках в тон с высокой талией от Carolina Herrera сочетая наряд с черным топом.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

У Летиции были распущены волосы, на лице был, как всегда, макияж в натуральных оттенках. Королева любезно общалась с людьми, а с некоторыми даже делала селфи. Король Филипп VI, который облачился в костюм, рубашку и галстук, тоже выглядел весьма любезным и много улыбался.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, королевская чета посещала зимой регионы, пострадавшие от наводнений, и в одну из таких поездок столкнулась с хейтом людей. Короля и его супругу буквально забросали грязью. Но, с тех пор Их Величества нашли способ реабилитироваться и всячески способствую тому, чтобы помочь пострадавшим людям.

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