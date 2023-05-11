В брючном костюме с градиентом: эффектная королева Рания показала еще один образ со дня коронации

Королева Иордании Рания и король Абдалла II присутствовали на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы 6 мая в Лондоне.

Во время этого визита Ее Величество дала интервью, посетив медиацентр в Грин Парке. Снимком королева поделилась в своем Instagram.

На интервью Рания приехала в двубортном блейзере с градиентным эффектом от Ermanno Scervino и таких же брюках. К образу она подобрала светлые туфли-лодочки на каблуках. Волосы заколола шпилькой сзади и несколько прядей красиво уложила волнами спереди и сделала макияж.

Также в эксклюзивном интервью журналу People королева Рания рассказала о своих впечатлениях от коронации.

"Церемония была красивой и незабываемой. Это поразило идеальный баланс торжественности, зрелищности и духовности. Множество различных традиций и ритуалов, которые мы увидели, напоминали о глубоком уважении Британии к своей истории и о связи между королем Чарльзом III и британскими правителями прошлых столетий. Замечательно видеть, как британская монархия развивалась на протяжении многих лет и оставалась неизменной для страны и ее народа", - сказала Рания.

На коронации супруга короля Иордании появилась в кутюрном приталенном бледно-желтом платье миди от бренда Tamara Ralph, белых лодочках от Jimmy Choo и с белым кожаным клатчем-футляром в руках.

Королева Иордании Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

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