В брючном костюме с обнаженной спиной: княгиня Шарлин с мужем прибыла на прием к королю Чарльзу

В преддверии завтрашней коронации король Чарльз III организовал прием для генерал-губернаторов и премьер-министров, а также членов королевских домов, которые приглашены на коронацию.

На вечернем приеме в Букингемском дворце появилась княгиня Шарлин с супругом князем Монако Альбером II.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

45-летняя бывшая олимпийская чемпионка по плаванию облачилась в светло-голубой брючный костюм, состоящий из топа на одно плечо и с обнаженной спиной и широких брюк. Топ был украшен вышивкой из драгоценных камней. К наряду Шарлин подобрала босоножки оттенка металлик на каблуках от Manolo Blahnik.

Княгиня была одна из немногих королевских особ, которые появились на приеме в брюках. У нее отсутствовал маникюр, на пальце сверкало кольцо с камнем, в ушах были красивые цветочные серьги с бриллиантами. Укладка была классической, а макияж в натуральных оттенках.

Княгиня Шарлин на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Ее супруг князь Альбер II был в черном классическом костюме, белой рубашке и с галстуком.

Завтра мы увидим монаршую чету на самой коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве.

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