В брючном костюме с цветком на груди: стильная королева Мэри посетила торжественное мероприятие

Супруга короля Дании приняла участие в праздновании 25-й годовщины организации Children, Youth & Grief.

На протяжении 25 лет организация «Дети, молодежь и горе» вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы горе не разрушало жизни детей и молодежи.

Королева Мэри приняла участие в юбилейном торжестве на острове Амагер в качестве покровительницы. В связи с торжеством королева выступила с речью.

Мэри надела двубортный жакет из шерстяной смесовой ткани цвета ультрамарина с ярким цветком и широкие брюки от Max Mara, дополнила лук розовым клатчем из крокодиловой кожи Carlend Copenhagen и синими замшевыми туфлями на каблуках от Jimmy Choo. В ушах у королевы были серьги из золота с россыпью бриллиантов от Sophie Bille Brahe и любимая подвеска на шее Louise Grønlykke. Мэри распустила волосы и сделала укладку, а также выразительный макияж.

Ранее на прошлой неделе, напомним, королева закрыла сезон плавания королевской яхты, появившись на церемонии в белом кружевном платье Temperley London, жакете от Prada и шляпе с темно-синими лентами Windsor Flexibraid, обув любимые туфли-лодочки Jimmy Choo.