ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

В брючном костюме с цветком на груди: стильная королева Мэри посетила торжественное мероприятие

Королева Мэри посетила Национальный центр скорби, чтобы отметить его 25-летие в Копенгагене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Супруга короля Дании приняла участие в праздновании 25-й годовщины организации Children, Youth & Grief.

На протяжении 25 лет организация «Дети, молодежь и горе» вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы горе не разрушало жизни детей и молодежи.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри приняла участие в юбилейном торжестве на острове Амагер в качестве покровительницы. В связи с торжеством королева выступила с речью.

Мэри надела двубортный жакет из шерстяной смесовой ткани цвета ультрамарина с ярким цветком и широкие брюки от Max Mara, дополнила лук розовым клатчем из крокодиловой кожи Carlend Copenhagen и синими замшевыми туфлями на каблуках от Jimmy Choo. В ушах у королевы были серьги из золота с россыпью бриллиантов от Sophie Bille Brahe и любимая подвеска на шее Louise Grønlykke. Мэри распустила волосы и сделала укладку, а также выразительный макияж.

(листайте фото вправо)

Ранее на прошлой неделе, напомним, королева закрыла сезон плавания королевской яхты, появившись на церемонии в белом кружевном платье Temperley London, жакете от Prada и шляпе с темно-синими лентами Windsor Flexibraid, обув любимые туфли-лодочки Jimmy Choo.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie