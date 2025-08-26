- Дата публикации
Категория
Общество
В брючном костюме: стильная кронпринцесса Виктория с детьми посетила соревнования
23 августа кронпринцесса Виктория вместе с дочерью принцессой Эстель и сыном принцем Оскаром посетили Стокгольмский стадион.
Там прошли легкоатлетические соревнования между Швецией и Финляндией, которые отмечали свое столетие.
Соревнования, которые называются Finnkampen, впервые состоялись в 1925 году. С течением лет соревнования превратились в крупную битву за престиж между Швецией и Финляндией. Раз в два года они проводятся в Швеции и раз в два года в Хельсинки.
Кронпринцесса приехала на стадион в брючном костюме цвета морской волны от Veronica Beard и белом топе, а в руках держала голубое пальто. Волосы Виктория собрала в классический и свой любимый пучок, сделала яркий маникюр, натуральный макияж и надела несколько колец на пальцы.
Ее дочь принцесса Эстель тоже была в брючном костюме, как мама, ее длинные волосы были распущены, девушка всем улыбалась и пожимала руки. Также Виктория взяла на мероприятие и сына Оскара, он был в рубашке и пиджаке, и наблюдал с трибун за тем, что происходит на стадионе.
На днях кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем посетили празднование 750-летия города Гамлебю в коммуне Вестервик.