В брючном костюме: стильная кронпринцесса Виктория с детьми посетила соревнования

Там прошли легкоатлетические соревнования между Швецией и Финляндией, которые отмечали свое столетие.

Соревнования, которые называются Finnkampen, впервые состоялись в 1925 году. С течением лет соревнования превратились в крупную битву за престиж между Швецией и Финляндией. Раз в два года они проводятся в Швеции и раз в два года в Хельсинки.

Кронпринцесса приехала на стадион в брючном костюме цвета морской волны от Veronica Beard и белом топе, а в руках держала голубое пальто. Волосы Виктория собрала в классический и свой любимый пучок, сделала яркий маникюр, натуральный макияж и надела несколько колец на пальцы.

Ее дочь принцесса Эстель тоже была в брючном костюме, как мама, ее длинные волосы были распущены, девушка всем улыбалась и пожимала руки. Также Виктория взяла на мероприятие и сына Оскара, он был в рубашке и пиджаке, и наблюдал с трибун за тем, что происходит на стадионе.

