В брюках-дудочках и кожаной косухе: стильная королева Летиция на открытии ярмарки

В этот раз королева Летиция остановила свой выбор на узких черных брюках и черной трикотажной кофте, а сверху надела красную кожаную куртку от Mango. В тон куртке королева подобрала сумку Madison Admire и обула кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках. Она также сделала простой дневной макияж и уложила волосы. В ушах у королевы были золотые серьги-кольца, а на пальце любимое золотое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno стоимостью 975 евро.

Король Филипп VI надел темно-серый костюм в полоску, белую рубашку и бордовый галстук в белую крапинку. Обут Его Величество был в лаковые бордовые туфли.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А на днях Летиция приняла участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню редких заболеваний во Дворце Конгресса в Мадриде, куда приехала в мужском брючном костюме и с платком-галстуком.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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