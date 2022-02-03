В брюках-дудочках и жакете из переработанной ткани: новый выход королевы Летиции

В брюках-дудочках и жакете из переработанной ткани: новый выход королевы Летиции

Королева Испании Летиция вчера присутствовала на встрече в ЮНИСЕФ в Мадриде.

Вчера утром королева Летиция и ее муж Король Филипп VI вернулись из Австрии, куда летали с государственным визитом. И Ее Величество приступила к своим обычным обязанностям.

На встречу в этот день Летиция надела твидовый жакет из переработанной ткани от Hugo Boss, который она впервые надела в 2018 году, сверху на ней было зимнее черное пальто, его она сочетала с узкими черными брюками и кожаными туфлями-лодочками на каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

В руках Ее Величество несла папку с документами. Королева Летиция является почетным президентом испанского отделения ЮНИСЕФ. В руке у супруги монарха был черный кожаный клатч. Свой деловой образ королева также дополнила дневным макияжем, а длинные волосы просто распустила.

Королева Летиция / Getty Images

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