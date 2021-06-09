В брюках и кроссовках: королева Бельгии Матильда встретилась с женской сборной по баскетболу

Она решила лично пожелать им удачи.
8 июня королева Бельгии Матильда посетила бельгийскую национальную женскую сборную по баскетболу в спортивном кампусе Lange Munte в Кортрейке. Визит она осуществила, чтобы пожелать команде "Бельгийские кошки" удачи на предстоящих турнирах, ведь они квалифицированы для участия в Олимпийских играх в Токио.
Для встречи со спортсменками королева выбрала стильный наряд, который состоял из белых брюк, белой блузы и коричневой легкой куртки. Образ она дополнила белыми кроссовками с коричневой вставкой и золотыми сережками в ушах.
Во время своей встречи королева Матильда пообщалась с участницами команды и посетила их тренировку.
Напомним, что недавно Ее Величество посетила кампус Университета прикладных наук VIVES в Кортрейке, Западная Фландрия, где встретилась со студентами-медиками.
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