В брюках и платье-тунике: королева Камилла появилась в новом образе на приеме во дворце

Королева Камилла / © Getty Images

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На выставке «Сила рисунка» представлено 50 работ известных имен и начинающих талантов, прославляющих рисование как универсальную форму выражения.

Среди участников были художники Дэвид Хокни и Трейси Эмин, режиссер Тим Бертон, дизайнер Томас Хезервик и сам король Чарльз III. Собственный вклад короля, карандашный набросок садов в Хайгроуве, также выставлен на выставке.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла появилась на выставке в новом образе. На ней были брюки синего цвета и платье-туника с оборками на рукавах. Она сделала фирменную прическу и макияж, а в ушах у нее сверкали серьги-висюльки. Чарльз надел свой любимый синий полосатый костюм, белую рубашку в тонкую полоску и голубой галстук в принт.

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Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе мы видели выходы королевской четы на Королевском Аскоте и собрали для вас пять брошей королевы Камиллы со скачек Royal Ascot.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images