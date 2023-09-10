В брюках карго и парке цвета хаки: принцесса Кейт с мужем Уильямом посетили Уэльс

Уильям и Кейт посетили станцию спасательных шлюпок RNLI в Сент-Дэвидсе, где они встретились с командой, волонтерами и теми, кого поддержало их местное подразделение в Сент-Дэвидсе, а Уэльсе.

Станция спасательных шлюпок Сент-Дэвидс, расположенная на живописном побережье Юго-Западного Уэльса, спускает на воду спасательные шлюпки с 1869 года и проходила реконструкцию с 2014 по 2017 год.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Новая станция оснащена современным оборудованием и улучшенным доступом для доставки оборудования и эвакуации раненых.

Кэтрин была одета в парку цвета хаки от TROY London под которой была белая футболка, в узкие брюки карго от G-Star RAW и обута в белые кроссовки от Veja. В руках принцесса несла букет цветов. Из украшений на ней были миниатюрные серьги-колечки от Spells of Love, а густые длинные волосы она собрала в низкий пучок.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Принц Уильям был одет в светлую рубашку в мелкую клетку, а также синие брюки, а обут в замшевые коричневые кеды.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе Кейт и Уильям приняли участие в записи подкаста Майка Тиндалла. Кэтрин появилась там в блейзере Catherine Walker и укороченных брюках.

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