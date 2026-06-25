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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

В брюках-клеш и майке: стильная Мишель Обама посетила мероприятие в Чикаго

Супруги провели вместе приятный и насыщенный день и пообщались с поклонниками.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мишель и Барак Обамы

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Бывший президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама посетили официальное открытие Президентского центра Обамы в Чикаго. Там супруги пообщались с гостями и прочитали детям книгу.

Они были одеты лаконично, но современно. Бывший президент выбрал рубашку из тонкого денима и синие брюки, а вот его супруга отдала предпочтение легкому коричневому топу на тонких бретельках и с поясом, который она надела в сочетании с брюками-клеш.

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Кроме того, Мишель вновь привлекла внимание своей прической: ее волосы были заплетены в тонкие косички. На некоторых фото также видно, что она дополнила образ тренчем.

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
135
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