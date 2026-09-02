В брюках-палаццо и белой блузке с кружевом ришелье: Елена Зеленская очаровала красивым образом

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская посетила гимназию в Киевской области, где приняла участие в уроке по безбарьерной среде. Фотографии со встречи с учениками первая леди опубликовала на своем Telegram-канале.

© Instagram Елены Зеленской

Для визита она выбрала красивый наряд в классической черно-белой гамме. На Елене была белая блузка свободного кроя с объемными рукавами, украшенными ажурной вышивкой в технике ришелье. Ее она сочетала с черными брюками-палаццо с завышенной талией и тонким кожаным ремнем.

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© Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Образ первая леди дополнила лаконичным кулоном, серьгами-гвоздиками и черными остроносыми туфлями. У нее была прическа с локонами и нежный макияж.

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© Instagram Елены Зеленской

«Каждая современная школа должна давать детям не только знания по научным дисциплинам, но и знания о том, как быть достойным человеком, как укреплять человечность вокруг себя. И это тоже делает мир и нашу жизнь в нем безбарьерными», — подчеркнула первая леди.

© Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в голубом костюме появилась на встрече со школьницами.

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