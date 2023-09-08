В бюджетном, но красивом платье: королева Летиция повторила аутфит

Королева Испании появилась на публичном мероприятии в платье, стоимость которого составляет всего 50 евро.

В пятницу Летиция и ее супруг король Филипп VI присутствовали на мероприятии, посвященном VI столетию Привилегии Союза в Кафедральном соборе и мэрии Памплоны.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

По этому случаю Летиция решила одеться в платье, которое она уже надевала несколько раз. Это бренд Sfera, стоимость такого наряда длины миди порядка 50 евро. Платье с цветочным мотивом из гипюрового кружева, с круглым вырезом и без рукавов.

Дебютировала в нем на публике королева в июне 2022 года на церемонии вручения государственного флага Силам специального назначения ВМС в Картахене. А также носила наряд в мае 2023-го, когда королевская чета Испании принимала президента Колумбии Густаво Франсиско Петро и его жену Веронику Алькосер в Королевском дворце в Мадриде.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В этот раз Летиция дополнила образ нюдовыми слингбэками Carolina Herrera, серьгами-висюльками от Yanes из белого золота с жемчужинами, стоимостью 550 евро. Волосы супруга монарха распустила и сделала укладку, а также на ее лице был красивый макияж.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп был в сером костюме, белой полосатой рубашке и с красным галстуком в принт.

Буквально днем ранее Летиция посетила церемонию вручения наград ЮНИСЕФ в Испании в Мадриде, где мы увидели ее розовом брючном костюме.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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