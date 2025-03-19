В бюджетных серьгах: принцесса Уэльская выгуляла украшение любимого бренда

Недавно Кейт и Уильям Уэльские посещали игру с регби на стадионе "Принципалити" в Кардиффе.

Мы показывали вам кадры с этого визита и подробнее рассказывали про образ принцессы Уэльской. Наше внимание также привлекли серьги, который Кейт подобрала для этого выхода в свет.

Принцесса Уэльская дополнила свой монохромный образ парой сережек-колец Shyla, которые привлекли наше внимание.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Shyla — это лондонский ювелирный бренд, который разрабатывает и создает этичные украшения. Кэтрин носила серьги Rosalia из лазурита, которые продаются по цене 70 фунтов стерлингов (около 90 долларов). Камни установлены в небольшой металлический обруч из 22-каратного золота на стерлинговом серебре. Все украшения бренда гипоаллергенные.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Прицнесса Уэльская явно является поклонницей бренда, у нее также есть похожие серьги с жемчужными камнями. В них Кейт в октябре 2023 года посещала общественный центр поддержки украинских семей в Беркшире.

Кейт и Уильям Уэльские пообщались с игроками после матча сборных Уэльса и Англии по футболу шести наций на стадионе "Принципалити" в Кардиффе / Фото: Associated Press

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