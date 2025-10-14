ТСН в социальных сетях

В Chanel и бриллиантовых серьгах: Меган Маркл сходила с мужем в ресторан

Герцог и герцогиня Сассекские в Нью-Йорке встретились с Эдом Шираном.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Пару заметили папарацци на выходе из Сохо-Хауса. 44-летняя Меган была одета в платье без бретелек от Chanel, в руках держала атласный клатч Giorgio Armani и обула туфли Balenciaga. Меган собрала волосы в гладкий пучок, надела серьги с бриллиантами от Maya Brenner и сделала макияж. Принц Гарри был в темно-синем костюме без галстука и белой рубашке.

Сохо-Хаус — ресторан, предназначенный только для членов клуба. Как пишет People, в пятницу Гарри и Меган пообедали в этом популярном месте с Сереной Уильямс, а на выходных встретились там с Эдом Шираном.

Меган и Гарри в Нью-Йорке

Меган и Гарри в Нью-Йорке

Это заведение имеет сентиментальное значение для принца Гарри и Меган Маркл, поскольку их первое свидание состоялось именно в этом лондонском заведении в июле 2016 года.

Напомним, по итогам поездки в Нью-Йорк герцогиня Сассекская уже поделилась видеороликом в своем Instagram.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

