В Chanel и бриллиантовых серьгах: Меган Маркл сходила с мужем в ресторан

Меган Маркл / © Associated Press

Пару заметили папарацци на выходе из Сохо-Хауса. 44-летняя Меган была одета в платье без бретелек от Chanel, в руках держала атласный клатч Giorgio Armani и обула туфли Balenciaga. Меган собрала волосы в гладкий пучок, надела серьги с бриллиантами от Maya Brenner и сделала макияж. Принц Гарри был в темно-синем костюме без галстука и белой рубашке.

Сохо-Хаус — ресторан, предназначенный только для членов клуба. Как пишет People, в пятницу Гарри и Меган пообедали в этом популярном месте с Сереной Уильямс, а на выходных встретились там с Эдом Шираном.

Меган и Гарри в Нью-Йорке

Это заведение имеет сентиментальное значение для принца Гарри и Меган Маркл, поскольку их первое свидание состоялось именно в этом лондонском заведении в июле 2016 года.

Напомним, по итогам поездки в Нью-Йорк герцогиня Сассекская уже поделилась видеороликом в своем Instagram.