В Chanel и серьгах своей бабушки: 68-летняя принцесса Монако Каролина совершила редкий выход в свет

Принцесса Каролина и президент Франции / © Getty Images

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Принцесса Каролина, старшая дочь голливудской звезды Грейс Келли и князя Монако Ренье III, редкая гостья на публичных мероприятиях. Женщина предпочитает вести тихую жизнь и не рассказывать о себе слишком много прессе. Однако принцесса Монако не могла пропустить исторический государственный ужин во дворце, поскольку на нем в субботу вечером председательствовали ее брат князь Альбер II и невестка княгиня Шарлин по случаю визита в Монте-Карло президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги первой леди Брижит Макрон.

Это был первый банкет такого рода, проведенный в княжестве с 1984 года, когда еще отец Каролины — Ренье III — принимал тогдашнего президента Франсуа Миттерана и его супругу Даниэль.

Принцесса Каролина / © Getty Images

Принцесса Ганноверская выбрала наряд от французского Модного дома Chanel, с которым давно сотрудничает, как их посол. Каролина носила ансамбль, который включал приталенное черное платье расшитое стразами и короткий жакет из бархата в так называемом клоунском стиле, поскольку его также украшало нежно-розовый фатин на воротнике. Наряд принадлежит к коллекции от кутюр весна-лето 2024, которая была вдохновлена ​​балетом, и для принцессы Каролины это очень близко, поскольку она изучала это искусство.

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Каролина также дополнила образ украшениями, среди которых можно рассмотреть серьги с огромными бриллиантами от Cartier, которые изначально принадлежала ее бабушке по отцовской линии, принцессе Шарлотте. Также на принцессе можно увидеть бриллиантовую брошь с огромной жемчужиной и лаконичное колье и браслеты.

Принцесса Каролина и президент Франции / © Getty Images

Шарлин же появилась на банкете в красном платье и бриллиантовых серьгах-люстрах от известного ювелирного бренда.

Принцесса Шарлин / © Getty Images