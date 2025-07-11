В чем секрет королевы Летиции: ее фитнес-тренер рассказал о режиме тренировок жены короля Испании

Королева Летиция / © Getty Images

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Персональный тренер королевы Хуан Антонио Мартин рассказал испанскому журналу Lecturas, что ее фигура стала результатом упорных тренировок в спортзале. Фитнес-гуру также отметил, что дело не только в генетике.

«Это правда, что она всегда была стройной, но сейчас она достигла своей лучшей физической формы благодаря хорошо продуманному режиму и здоровым привычкам».

Королева Летиция / © Getty Images

По словам Мартина, любой человек может обрести подтянутые руки, выбрав правильные упражнения, которые со временем будут становиться все лучше, пишет elconfidencialdigital.com. Но основное внимание уделяется трем ключевым компонентам: диете, физическим упражнениям и, самое главное, дисциплине.

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И самое приятное, что вам не нужно тратиться на дорогой абонемент в спортзал, чтобы начать. Простые домашние тренировки и регулярный режим могут дать отличный результат, как это произошло с королевой Летицией.

Королева Летиция / © Getty Images

«Нет коротких путей. Нужны регулярность, хорошая техника и комплексный подход к здоровью». А затем добавил, что тренироваться нужно «два раза в неделю», давая организму восстанавливаться между тренировками.

Напомним, ранее фитнес-эксперт восхищалась подкачанными руками королевы Летиции и рассказала, как тренируется супруга короля Испании.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press