В черно-белом аутфите: элегантный выход королевы Летиции

Испанские монархи уже вернулись к активному рабочему графику.

Вчера король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на открытии туристической ярмарки FITUR 2022 в Ifema в Мадриде.

Ее Величество королева была одета в белый свитер с высокой горловиной, узкие брюки и кожаные туфли на высоких каблуках. На лице у королевы была, как всегда, защитная маска, волосы были распущены и разделены посередине по пробору, а в ушах были серьги.

Королева Летиция / Getty Images

Поверх наряда Летиция надела пальто в клетку виши, аутфит в черно-белых тонах прекрасно подчеркивал стройную фигуру Ее Величества. Супруг королевы был традиционно в классическом костюме, светлой рубашке с галстуком и обут в черные кожаные туфли.

Королева Летиция / Getty Images

В прошлый раз Летиция и Филипп посетили торжественный прием в Королевском дворце в Мадриде, организованный для дипломатического корпуса. В тот раз Летиция появилась на публике в платье своей свекрови – королевы Софии.

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