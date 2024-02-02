В черно-белом аутфите и бриллиантовых серьгах: королева Матильда посетила прием

Королева Матильда и король Филипп принимали глав органов власти Бельгии на торжественном приеме.

Ее Величество королева появилась на приеме в молочно-белой блузе с черным цветочным принтом от Maison Natan, черных брюках с высокой талией и поясом и туфлях-лодочках из замши на каблуках. Образ Матильды дополнила идеальная укладка, в ушах черные серьги с вкраплением бриллиантов от Rene Boivin и макияж на лице. Ее супруг король Филипп надел темно-синий костюм и белую рубашку, темный галстук в принт и обул черные туфли на шнурках.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

А за несколько дней до этого Матильда и Филипп посетили другой новогодний прием в замке Лакен в Брюсселе, на котором Матильда блистала в изумрудном коротком жакете с крупным воротником и пуговицами, и юбке длины до колен, а обута была в крокодиловые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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