В черно-белом костюме и с жемчужными серьгами: жена премьер-министра Израиля на встрече с Зеленской

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху встретилась с Еленой Зеленской, которая приехала в страну с рабочим визитом. Они поговорили о системе раннего оповещения о ракетной опасности.

Елена Зеленская и Сара Нетаньяху / Фото: Instagram Елены Зеленской

"В Израиле — стране, которая научилась жить под постоянными обстрелами, есть система раннего оповещения, благодаря которой удается более точечно извещать людей об опасности, не включая тревогу каждый раз на целые регионы", — написала Елена в сообщении в Instagram.

Первая леди также обратилась к израильским эпидемиологам с запросом о помощи в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС, угрожающей всей стране экологической катастрофой.

"Госпожа Нетаньяху — психолог по специальности и имеет опыт работы, в частности, с детьми, пережившими террористические атаки, потерю родителей и другие ужасные события, связанные с войной. Поэтому не обошли в разговоре тему наших детей, травмированных агрессором психологически и физически, и пути их реабилитации", – отметила Зеленская.

На встречу с Еленой Сара надела черно-белые наряд с короткими рукавами. Нетаньяху сделала красивую прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были лаконичные жемчужные серьги, а на руках – браслеты и кольца с жемчугом.

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