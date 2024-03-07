В черно-белом луке и с идеальной укладкой: королева Летиция на открытии ярмарки

Король и королева Испании прибыли на открытие художественной ярмарки в Ифеме, которая ежегодно проходит в Мадриде.

Королева Летиция была в этот день в пальто из смеси шерсти и кашемира черного цвета от Carolina Herrera, под ним у нее была молочно-белая блузка Adolfo Domínguez и черные прямые брюки, обута Летиция была в черные туфли слингбэки на невысоких каблуках Massimo Dutti, а в руках несла сумку-саквояж от Carolina Herrera.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция уложила свои волосы в идеально гладкое каре, сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза, губы она подчеркнула нежно-розовым блеском, а также надела свои любимые серьги Gold&Roses.

Король Филипп VI также отлично выглядел. Он был в сером костюме в полоску, белой рубашке тоже в тонкую полоску и с синим галстуком в крапинку.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, днем ранее королева Летиция посещала мероприятие, посвященное Всемирному дню редких заболеваний в конференц-центр FIBES в Севилье. Она появилась на публике в платье, которое носила ранее и выглядела потрясающе.

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