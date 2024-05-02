В черно-белом луке и с красными губами: стильная Шарлотта Казираги посетила модный показ

Она присутствовала на показе круизной коллекции Chanel сезона 2024-2025, который состоялся в Марселе.

Шарлотта, которая является амбассадором бренда, выглядела стильно в черном брючном костюме и белоснежном трикотажном топе под низом. Она обула черные туфли с круглыми носами и с застежкой вокруг щиколотки на невысоких каблуках, а в руке держала сиреневую сумку от Chanel.

Звезда собрала каштановые волосы в высокий пучок, сделала легкий макияж подчеркнув губы красной помадой и сделала маникюр в голубом цвете.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Напомним, в феврале стало известно, что Шарлотта и ее муж Димитрий Рассам решили развестись. Пара поженилась 1 июня 2019 года, а до этого встречались два года. У супругов есть сын — Бальтазар Рассам, родившийся в 2018 году.

Шарлотта Казираги с мужем / Фото: Getty Images

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