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В черно-белом луке: красивая королева Летиция на рабочем мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
481
Время на прочтение
1 мин
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В черно-белом луке: красивая королева Летиция на рабочем мероприятии

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева Летиция принимает участие в проекте "Все против рака" в Real Fábrica de Tapices в Мадриде.

Ее Величество выглядела отлично в плиссированной атласной юбке белого цвета с широким черным поясом на талии от Adolfo Dominguez, которую сочетала с черной обтягивающей кофтой. Аутфит Летиция дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева традиционно сделала выразительный макияж глаз с акцентом на пышные ресницы, и немного блеском подчеркнула губы. Она надела серьги-висюльки с камнями. Распустила волосы и расчесала их по пробору.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

В последнее время королева часто появляется на публике. Буквально вчера они с королем Филиппом VI приветствовали представителей Испанского Красного Креста во дворце Сарсуэла на торжественном приеме. Там королева появилась в любимом изумрудном платье от Sandro с асимметричными узорами на лифе и юбке и с плиссированным подолом, а также V-образным декольте.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
481
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