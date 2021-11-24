В черно-белом пальто и с любимой прической: новый образ Юлии Тимошенко

В черно-белом пальто и с любимой прической: новый образ Юлии Тимошенко

Народная депутат пополнила гардероб новым стильным пальто.

Юлия Тимошенко – политик с прекрасным чувством стиля. Каждый ее образ достоин внимания. К примеру, сегодня, 24 ноября, нардеп вышла в свет в стильном черном пальто с белой вставкой и золотистыми пуговицами. Из-под него выглядывала черная водолазка.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Владимировна сделала, как всегда, свою любимую прическу – собрала волосы в хвост с прикорневым объемом и выпустила спереди пряди. На лице был нежный макияж и оптические очки в черной оправе.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, в эфире политической передачи госпожа Тимошенко появилась в сдержанном образе классического цвета. Нардеп сочетала черную водолазку и белую юбку-карандаш. Талию политик подчеркнула тонким черным ремешком.

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